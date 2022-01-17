17日，新加坡政府表示，主要出口項目在上個月雖連續第13個月成長，但漲幅有稍微放慢。

在電子以及非電子產品需求增溫下，新加坡非石油國內出口(NODX)年增18.4%，低於2021年11月的24.2%。

其中，電子產品出口增13.6%，2021年11月則大增29.2%，IC產品、個人電腦以及光碟貢獻度最大。承接11月22.6%的漲幅動力，非電子商品出口也增19.9%，以藥品、專業器具以及石化產品為大宗。

經季節性因素調整後，星國上月NODX年增3.7%，高於2021年11月的1%，非電子產品出口增加，但電子項目則下降，金額為171億新幣，高於2021年11月的165億新幣。

新加坡上個月對美國和韓國的出口減少，但對中國大陸、印尼以及歐盟增加。特別是對中國大陸出口大增36.3%，藥品更是飆升超過7倍。

另外，因前1年比較基期較低，星國上個月石油國內出口增62.4%，但低於2021年11月的1.15倍；同時，12月貿易量增31.4%，成長率為4.2%。