全球零售業龍頭沃爾瑪正在籌畫創立自己的加密貨幣和非同質化代幣（Non-fungible tokenNFT），似乎有意進軍元宇宙（metaverse）。

根據美國專利與商標局，沃爾瑪在去年12月30日提交商標申請，這些新商標顯示該公司有意製造和銷售虛擬商品，包括電子產品、居家用品、玩具、體育用品和個人護理產品等。而在另一份文件中，沃爾瑪表示將向用戶提供虛擬貨幣以及NFT。

根據外媒報導，沃爾瑪總計提出七項商標申請。

沃爾瑪對此發布聲明表示，公司正持續探索新興技術如何塑造未來的購物體驗，但拒絕對商標申請的具體細節發表評論。

商標律師Josh Gerben表示，沃爾瑪「超積極」，這之中有許多訊息，顯示他們正悄悄推進許多計畫，有關於該公司將如何解決加密貨幣問題，以及將如何應對元宇宙和似乎即將到來或已經存在的虛擬世界。

Gerben表示，自從臉書宣布將公司名稱更改為Meta、向世人表明其超越社群媒體的野心以來，Nike、Gap、Under Armour和愛迪達（Adidas）、Urban Outfitters、Ralph Lauren和Abercrombie & Fitch等零售業便爭相投入，試圖了解如何融入虛擬世界，並搶得先機。Gerben表示，突然間就變成了一窩蜂，這變得超真實，我們必須確保我們的智慧財產權在這個空間能得到保護。

根據CB Insights出具的報告，零售商和各大品牌爭相投入，因為這可能帶來新的收入來源。