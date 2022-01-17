瑞鼎(3592)挾AMOLED DDI市占率增加，以及車用顯示器需求激增，且規格升級帶動單一裝置DDI(面板驅動IC)平均搭載量提升，將進一步修化產品組合，為毛利率提供穩健支撐，今早盤後一舉攻上漲停，鎖住624元。

隨著智慧型手機持續導入AMOLED，AMOLED智慧型手機滲透率將自2021年42%提高至2022年46%，瑞鼎於Andoid陣營穿戴式裝置之AMOLED DDI市場市占率高達8成，預計隨著市場規模放大此優勢將持續維持下去，且面對晶圓產能持續緊俏，瑞鼎將自大陸晶圓代工廠取得額外之高壓(HV)40奈米產能，在晶圓產能供應緊俏的情況下，瑞鼎在智慧型手機AMOLED DDI市占率上更具優勢，加上其毛利率高於大尺寸DDI(LDDI)，有利於瑞鼎產品組合、毛利率表現。

除AMOLED DDI市場優勢外，瑞鼎另一大優勢就是車用市場，2020~2025年電動車需求年複合成長率高達45%，在顯示器規格升級與多屏顯示器採用率提高，推升單一台車DDI搭載量，加上瑞鼎和大中華面板合作夥伴持續擴大車用顯示器市占率，均為瑞鼎未來常陷在車用市場的發展利多。且值得注意的是，車用/工控DDI為瑞鼎所有產品線中毛利率最高者，將扮演優化毛利率的重要關鍵。