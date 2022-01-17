據富達投信最新公布上周全球資金流向追蹤報告顯示，產業型類股資金流向，金融股連3週買超，單週買超35.9億美元，為各產業之冠，單週買超創近年來新高。科技類股連2週買超，單週買超34.1億美元。房地產類股連4週買超，單週買超14.3億美元。

以台股為例，金融股去年以來的表現，已經從「牛皮」股躍升為「熱門」股，包括新光金(2888)、台新金(2887)及開發金(2883)等個股近期的成交量都創波段新高。其中新光金的周成交量爆出逾159萬張，更是創下歷史單周新巨量。

市面上含「金」量高的台股ETF包括:國泰股利精選30 ETF(00701)，以及兆豐藍籌30(00690)。國泰股利精選30 ETF(00701)， 其金融股占比約4成，截至去年12月底，00701追蹤的臺灣指數公司低波動股利精選30指數，1年含息報酬率為29.24%、指數殖利率約為5.26%，讓投資人有機會股息、價差兩頭賺，加上指數成分股去年底納入台積電(占比2成)後，不僅成了坐擁「金積」的ETF，更是市面上鎖定「股息配發」概念的台股ETF中，台積電占比最高的一檔，而上周(1/13)台積電法說公布去年獲利逾5965億元，每股純益23.01元，創新高，等於每天大賺逾16.3億元，並預估今年第1季營收將續寫新猷，台積電營收挑戰新高將增添00701成長動能，是存股族打造金虎年現金流的好幫手。

至於兆豐藍籌30(00690)，金融股持股比約占15%，包括:富邦金(2881)，國泰金(2882)，中信金(2891)，兆豐金(2886)等績優龍頭股，除金融股外，亦持有台積電(2330)和聯發科(2454)兩大台股權值王，該2檔股票的持股比近4成。