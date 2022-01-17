重慶政協主席王炯暈倒，現場一片譁然。（網上圖片）

香港《星島日報》報導，據可靠消息透露，重慶「兩會」昨天上午開幕，重慶市政協主席王炯在政協開幕會作工作報告，驚傳因為心腦血管問題在主席台暈倒，全場嘩然。這是繼去年內蒙古政府主席布小林作政府工作報告暈倒後，再度發生兩會會場重大事故。

報導稱，昨天上午9時，政協重慶市第五屆委員會第5次會議在市人民大禮堂開幕，市政協主席王炯作工作報告。據消息透露，王炯在作報告的時候突然倒下，估計是心腦血管問題。「在身邊工作人員和攝影攝像的工作人員反應遲鈍，從說不出話到倒下起碼持續了5至8秒左右，居然沒有人上去扶住他」。據悉，王炯送院搶救，市政協副主席宋愛榮之後繼續做工作報告。

報導稱，該報曾向幾位在香港透過視頻參加會議的重慶市政協委員查詢，均稱「沒有看到」。不過，重慶衛視直播視頻顯示，重慶市委組織部長彭金輝、市委秘書長李明清等高層在主席台就坐，作工作報告者講話語速緩慢（看不到本人），後來口齒不清，會場突然傳出「哇哇」的驚叫，重慶市人大常委會副主任王越表情驚訝張嘴，主席台多人站起來，望向講台，之後視頻中斷。

現年57歲的王炯，1964年9月出生，河南人，畢業於武漢鋼鐵學院，長期在武漢鋼鐵公司工作，官至武漢鋼鐵（集團）公司黨委書記、副總經理，2008年調任大陸全國總工會副主席、書記處書記，後來歷任安徽省委常委、組織部部長，江蘇省委常委、組織部部長，河南省委副書記，2018年調任重慶市政協主席，成為正部級高官，同時也是19屆中央候補委員。

去年1月，內蒙古自治區主席布小林在兩會作政府工作報告，在講台突然暈倒，引起外界關注。有傳布小林中風，她休養幾個月之後亮相，但半年後由王莉霞擔任內蒙古政府主席，她改任全國人大環境與資源保護委員會副主任委員。

有山城之稱的重慶官場風波不斷。最近，61歲的原重慶市長唐良智貶任安徽，將擔任安徽政協主席，提早「退居二綫」。原陝西省委副書記胡衡華擔任重慶代市長，將在這次兩會擔任重慶市長。

最近10年，這個直轄市已經倒了2位身兼政治局委員的市委書記薄熙來、孫政才，倒了王立軍、何挺、鄧恢林三任公安局長，原重慶市委副書記任學鋒墜樓身亡。