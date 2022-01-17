儘管馬克蓋索去年9月被灰熊釋出後，就回到故鄉西班牙加盟自己投資的球隊赫羅納，擺明就是想回西班牙養老與等退休，沒想到36歲的他最近接受西班牙媒體採訪，強調自己回到NBA的大門還沒關上，更有不少NBA球隊仍對他很有興趣。

「我知道NBA還沒完全對我關上大門，他們可能比大部分的西班牙人更理解我回赫羅納打球的選擇，」馬克蓋索說，「我不是說以後我打算回NBA或考慮當中，但我知道不少NBA球隊仍對我有意，可是我現在全心全意先幫赫羅納打球。」

馬克蓋索在西班牙打球生涯除了效力赫羅納，也待過當地豪門球隊巴塞隆納，但現在他完全不想再幫巴塞隆納打球了，「說實話，我完全沒有考慮過巴塞隆納，因為我到現在還不知道怎麼去那裡打球，所以我決定後退一步，從頭開始再說。」

至於自己身為赫羅納老闆之一，為何沒有考慮過簽下自己大哥保羅蓋索？馬克蓋索沒有忘記虧一下自己大哥，「沒有簽下保羅蓋索完全是因為經濟因素考量，因為他真的太貴了，太貴了！」馬克蓋索最後也強調自己正在考慮擔任教練的可能性。