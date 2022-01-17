國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強之前為了四大公投，跑遍全台宣講，雖四案結果皆不通過，但他仍將於農曆新年過後展開400公里徒步謝票。他今(17日)更曝光最新計畫，也就是打算以「感恩」為主軸，寫《感恩基隆》、《感恩高雄》和《感恩台北》三本書，算是他的「感恩三部曲」！再度引發網友討論。

羅智強今指出，公投之後，熱愛寫作的他，一直在準備下一本書的寫作計畫，其中基隆是成長的城市，有父母、兄妹、老師、同學，有太多點點滴滴的回憶想感謝、想訴說；高雄則有很多人生中的第一次，包含讀中山大學、服役二年、第一份工作、第一次參選是在高雄市三民區，可以說是從政的起點，最重要的是，是在高雄認識太太。

至於台北部分，羅智強指出，台北是圓夢的地方，一直對從事公共事務懷抱熱情，在35歲以前都是跌跌仆仆的，直到37歲時當上了馬英九的發言人，因為一場政治風暴辭去公職，失業近五年後重返政壇，以最高票當選台北市議員。

目前羅智強想把對台北的感謝留在最後寫，但他一直無法決定，先寫《感恩基隆》還是先寫《感恩高雄》，因此想詢問網有意見。對此有網友建議「基隆」、「成長順序基隆、高雄、台北」、「先寫你成長的城市-基隆」、「台灣頭，基隆先」。