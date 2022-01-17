來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li）不只彈得一手好琴，擁有天使臉蛋、魔鬼身材的她，也不吝嗇放送好身材，李元玲的IG更擁有217萬粉絲追蹤，人氣實在夯爆，而李元玲近日則大方放送福利，她辣穿布料極小的比基尼，解放前凸後翹的S身材曲線，辣照讓網友大飽眼福。

適逢2022新年，李元玲昨（16日）則在IG有感而發：「今年繼續努力運動、保持健康」，但網友全把焦點放在李元玲的辣照上，只見李元玲身穿黑色綁帶比基尼，解放纖細蠻腰和長腿，只不過她胸前布料極小，讓李元玲C級美胸快包不住，渾圓堅挺的胸型全都露。

而下一張照片中，身穿小褲褲的李元玲還豪放地抬美腿，邪惡拍照視角讓她白嫩腿根被看光，神秘地帶更是若隱若現，火辣指數破表，李元玲比基尼辣照性感又不失健康美，吸引網友狂讚：「好喜歡妳的美麗線條身材」、「身材真美，持之以恆的成果」、「辣到零死角」，留言滿是好評。

儘管李元玲身材是出名的火辣，但她仍曾遭酸民質疑美照是靠P圖，對此，李元玲則曬出自己的真實身材照和運動影片，並霸氣回擊：「其實他們只是不願意相信這就是真正的我。我不喜歡把自己的身材P到不像自己，照片中的我是怎樣，現實生活的我就是這個樣」，李元玲認為，努力把自己練成想P的模樣，才有滿足和成就感，至於酸民狂酸，她則冷嘆：「因為他們不曾為自己努力，只能靠酸別人來抬高自己。」