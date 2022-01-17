社團法人「台灣創意產業技藝協會」理事長龐玉玲、行政組長陳定雄，在2016、2017年受勞動署北基宜花金馬分署委託辦理「美髮理髮快剪」、「美甲美睫師培訓」等失業者職業訓練班時，涉嫌偽造不實文件，拉高學員就業率，避免違約被罰，詐領就業輔導費4萬6000元，台北地檢署依詐欺、偽造文書罪起訴龐、陳2人。

起訴指出，台灣創意產業技藝協會理事長、寶芝林創意工作坊負責人龐玉玲；陳定雄則為台灣創意協會行政組組長，也是奇威藝術、藝奇新工作坊及中華美容美髮教育協會負責人。

勞動部勞動力發展署為了失業者職業訓練，以提升失業者專業技能，促進其就業，訂定「委託辦理失業者職業訓練實施基準」，由各分署以政府採購法限制性招標方式，公開徵求訓練單位，由各分署與評選優勝者簽訂契約，委託評選優勝者開辦訓練班。

雙方並約定訓練班結訓後3個月內，訓練單位應輔導學員就業，並以輔導學員就業率作為訓練單位請領就業輔導費及違約罰款依據。

台灣創意協會自2016年9月2日起，取得辦理失業者職業訓練班資格，受勞動署北基宜花金馬分署委託，辦理「時尚美髮理髮快剪班」及「時尚美甲美睫師培訓班」。

但龐、陳明知部分學員在訓練結束後，並未任職，且該班次輔導學員就業率並未達45％，未達到免計違約罰金門檻，偽造不實雇用證明、勞保、自行創業之切結書，並製作不實就業成果資料，向北基宜花金馬分署申請就業輔導費。

其中龐、陳2人在「時尚美髮理髮快剪班」，成功詐領4萬6000元，另「時尚美髮理髮快剪班」則因分署驗收時發現有異，未核撥輔導費，並依約裁處罰。

據了解，龐、陳2人另在多年前受勞委會委託辦理「婚禮顧問─新娘秘書班」訓練課程時，涉嫌偽造講師授課鐘點費詐領款項，台北地檢署2011年就曾起訴2人。