虎年春節即將到來，加上全球疫情仍起伏不定，昭日堂看準越來越多民眾想在家圍爐吃年夜飯，特別將鍋煮2款特色湯底，組合消費者最愛的日本A5和牛及伊比利豚，推出「虎禮有春」火烤禮盒搶市！

昭日堂表示，虎年燒肉火鍋，特選鍋煮有料溫補的特色湯底：紅湯「川藏大紅袍麻辣牛奶豆腐鍋」含香滷豆腐，白湯「呼倫貝爾草原龍骨鍋」含豬小排，並提供紅湯/白湯任選自由配。禮盒中除了大湯包，共組合有4盒燒肉火鍋皆宜的鮮肉盤及1盒基隆聞名手工蛋餃。肉品組合分「牛+豚肉組」售價1980元，1盒8折1580元，以日本A5和牛肋眼上蓋肉及美國安格斯穀飼板腱！

豬肉部分有國產夏瑞克豚嫩肩及昭日堂良作法式油封骰子豚；而不吃牛的「全豚肉組」售價1680元，1盒8折1340元，以西班牙伊比利豚梅花，組搭國產夏瑞克豚嫩肩及昭日堂良作法式油封骰子豚。

昭日堂強調，火烤禮盒嚴選台灣雲林地區良作牧場友善養殖溯源履歷的愛馬仕豬，讓民眾放心大口吃肉，更開放給準備年菜的家庭主婦，配合家人喜好口味，湯底自由選配，且任選2盒再享75折優惠！