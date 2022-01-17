晶圓代工龍頭台積電（2330）法說利多持續發酵，ADR股價13、14日連番改寫收盤新高、最新市值達7294億美元，超越輝達6713億美元，重返全球半導體王位，17日在國內市場上，台積電股價衝破2021年1月21日的歷史高點679元，盤中以688元再創新高，目前暫報686元，上漲2.23％。

據本土投顧龍頭報告指出，台積電先進製程需求強勁，長期營運展望優於預期。2022年資本支出金額為400～440億元，年增近40％，70～80％的資金將投入先進製程的技術開發及產能擴建，未來數年的美元營收年複合成長率維持15～20％的看法，毛利率目標則由50％以上調整至53％以上。

展望2022年第一季，報告指出，台積電持續受惠HPC（高效能運算）需求及車用電子復甦，除了美系CPU（中央處理器）大廠推出新產品外，台系手機AP大廠推出新旗艦晶片，預計本季開始出貨，將有助台積電6/4奈米等製程的需求。