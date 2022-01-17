嫌犯向網友誆賣手遊遊戲的寶物，得手後即消失無蹤。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方查扣嫌犯犯罪工具等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市一對陳姓和廖姓表兄弟檔，利用疫情期間民眾宅在家玩手遊的機會增多，先在臉書社團中偽裝成金融黃牛，詐騙想貸款的網友個資後，向玩手遊的網友兜售動輒2、3萬元的寶物，以電子支付系統作為交易詐財管道，再以虛擬寶物變賣套現，得手後即關帳戶消失無蹤，高市刑大科偵隊警方12日循線逮獲陳、廖表兄弟，清查7個月內共有60名網友受害，詐款逾百萬元。

高雄市刑大科偵隊警方指出，去年因疫情蔓延，各式線上遊戲、手遊成為民眾在家防疫度假首選，警方偵蒐網路時發現國內一款「楓之谷」手遊遊戲，在全台各地近半年爆出大量特定網路遊戲「假售寶真詐財」的道具交易類型詐騙，有不少網友報案，於是和林園分局偵查隊共組專案小組追查。

警方從大數據資料分析，發現嫌犯先在臉書社團中偽裝成金融黃牛，詐騙想申辦貸款網友的證件個資，並鎖定特定老牌線上遊戲，謊稱兜售動輒2、3萬價值遊戲道具，並採用電子支付系統作為交易詐財管道；警方於詐騙得手後利用人頭電子支付戶頭內多次互轉後，最後以購買虛擬寶物後再次變賣套現，藉此洗錢規避警方追查。

警方鎖定家住苗栗縣的26歲陳姓和廖姓表兄弟涉有重嫌，12日持搜索票及拘票前往苗栗逮捕陳、廖2人，當場查獲手機、筆電及帳冊資料等物，清查自去年5月起，至少有60名被害人，詐騙金額逾百萬元。