MLB's international signing period opened yesterday. Who went where?



Here's a breakdown, including details of the Yankees' deal with No. 1 prospect Roderick Arias:https://t.co/3rl1vQHFCi pic.twitter.com/vRWEJGcu7L — MLB Pipeline (@MLBPipeline) January 16, 2022

今年這一批海外頭號新秀阿瑞亞斯（Roderick Arias）即將落入紐約洋基手中，大聯盟官網記者報導，雙方同意以400萬美元簽約（新台幣1.1億元），這吃掉了洋基海外新秀簽約金總額518萬美元的一大部分。

阿瑞亞斯今年17歲，來自多明尼加，他是洋基最缺乏的游擊手，官網引述球探的評價指出，阿瑞亞斯具備防守、傳球能力，特別是傳球精準不費力，多虧他強壯的手臂，擁有中上的守備範圍。打擊方面，阿瑞亞斯身高185公分且是左右開弓，同樣擁有中上的擊球能力和好球帶判斷，力量也足夠，預計可以培養成不錯的打者。

洋基的球探部總監勞蘭德（Donny Rowland）給予阿瑞亞斯的評價更高，稱讚他是5項全能的野手（打擊、力量、跑壘、守備、傳球）。一般而言，即使是頂尖的野手也很難同時讓全部技能保持在高水準，洋基認為阿瑞亞斯擁有這個潛力。勞蘭德提到另一個值得花大錢的原因：「游擊手永遠不嫌多。」不過阿瑞亞斯還需要培養好幾年，季外洋基仍得設法填補游擊空缺。

波士頓紅襪同樣簽下兩位海外的游擊手新秀英卡納西昂（Freili Encarnacion）、迪里昂（Fraymi De Leon），兩人簽約120萬美元、110萬美元。16歲的英卡納西昂被認為擁有傑出的打擊力量，17歲的迪里昂獲得很高的守備評價。