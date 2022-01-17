一零四(3130)2021年第四季稅前淨利0.87億元，年增24.07％，每股稅前淨利2.62元；累計2021年稅前淨利4.07億元，年增近35％，也是史上首次稅前獲利突破4億元，創下歷史新高，每股稅前盈餘12.26元。

總計一零四2021年第四季營收4.97億元，年增20.08％，營業淨利0.82億元，年增22.47％，稅前淨利24.07％。一零四旗下累計約有930萬份履歷表的人才資料庫，以及39萬家的企業客戶資料庫，不僅提供人力銀行服務，更包括多元暨完整的人資解決方案。2021年隨著疫情趨緩，加上台灣經濟復甦，旗下104人力銀行刊登客戶數持續成長，加上人資管理服務營收增加，2021年全年營收18.51億元，年增13.25％，創下2015年以來新高，營業淨利3.95億元，年增37.53％，稅前淨利4.07億元，年增34.54％，每股稅前盈餘12.26元。