蔡英文總統今天表示，去年台美經貿的重要協商平台TIFA已經重啟，臺灣也申請加入CPTPP。政府會持續跟更多國家加強國際經貿合作，也要整合各部會的資源，從學校到社會場域，提供多元和跨領域的養成計畫，來建立臺灣經貿人才國家隊。

蔡英文上午以錄影方式為臺灣新世紀文教基金會舉辦的第17屆「新世紀WTO國際經貿法菁英訓練團」始業式致詞表示，臺灣是高度仰賴國際貿易的國家，WTO也是我們參與國際組織中，十分重要的一環。

她說，自從臺灣成為WTO會員以後，我們對外貿易也呈現快速的成長，根據WTO統計，從2001年到2020年，臺灣進出口總值成長了167％。這個亮眼的成績，除了來自產業界的努力，也要感謝專業的經貿團隊，多次在WTO場域，成功捍衛了我們的產業利益。

蔡英文表示，她相信現場的每一位學員，未來都可能參與重要的經貿談判工作，為國家做出貢獻。希望透過這次的訓練課程和經驗分享，學員都能有豐碩的收穫，也期待大家，一起成為臺灣對外發展的後盾。