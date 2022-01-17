國內Omicron疫情進入社區，民眾紛紛搶打第三劑疫苗，其中莫德納最受歡迎，16日中午截止的第19期第三劑疫苗預約，莫德納70.3萬劑占最多，BNT才38.4萬。但兒科醫師楊為傑表示，莫德納僅能打半劑量，相反地他替父母選打全劑量BNT，父親2周後中和抗體濃度上升至少30倍，且還沒到最高點，「搞不好最終會超過50倍」。

Omicron疫情不斷擴大，台北、桃園、新竹多處都是確診者足跡，加上Omicron傳播威力超強，引發全民搶打第三劑提升保護力，楊為傑昨天（16日）在臉書表示，最近很多人的第三劑都指明要莫德納、不要BNT，他覺得超級納悶，直到有患者跟他分享醫學權威期刊《刺胳針》的研究報告，打莫德納中和抗體可上升27倍，BNT僅21.5倍，他才恍然大悟。

楊為傑表示，該研究中使用的是莫德納「全劑量」，中和抗體可上升27倍，但台灣打的是「半劑量」，所以該表格無法直接應用於台灣當前的選項，「因為人家是用全劑量啊！」雖然說打半劑量理論上不是抗體剩一半，但絕對會比全劑量少。

楊為傑說，反而他父母第三劑追加劑都打BNT，抗體增加的狀況非常好，接種兩周後，他幫父親驗中和抗體，濃度已經上升了至少30倍，比研究中莫德納全劑量的27倍還高，而且還沒到最高點，「搞不好最終會超過50倍，過幾天再來幫老爸驗一次」。

至於國內為何宣布莫德納只打半劑量，指揮中心表示，目前國外追蹤結果顯示，莫德納半劑量即可提升一定保護力，且副作用較小，多數國家都以半劑量莫德納做為第三劑。但免疫不全及免疫力低下的人，打兩劑疫苗保護力仍不夠，因此可追加全劑量莫德納，稱為基礎加強劑。