中方空軍航空兵殲-20最近和別型戰機進行夜間戰鬥演訓，而專家周日說，「威龍」展現了全時全天候的備戰力。

據中方官媒《環球時報》和央視網16日報導，這支前身為王牌部隊的航空兵旅出動4架殲-20，在夜色下加力升空，兩兩編組，互為紅藍攻防對手，展開了激烈的超視距空戰訓練，而這是他們新年開訓以來的首次夜航訓練。

報導顯示，殲-20並未攜帶能讓對手到這款隱形戰機，以進行演訓或非戰鬥飛行的盧芮柏透鏡（Luneburg lens）。而央視的部分畫面顯示，殲-16重型戰機也參加了夜訓。除了空對空戰鬥外，它們還進行了其他以實戰為導向的課程，包括對地面目標攻擊和電子戰等。事實上，今年1月初，殲-20也和殲-16及殲-11B等進行了類似戰訓。

而在另一段影片中，參與最新一次演習的殲-20飛行員程夏說，夜間戰訓時，駕駛最不願遇到錯覺，也就是戰機明明處於平飛狀態，但飛行員在座艙內卻覺得戰機正在倒飛，因此飛行員必須更加注意。