【旅遊經 洪書瑱報導】日本冬日風景，除了與台灣明顯不同白雪皚皚的雪景外，冬季限定燈會也是繽紛「亮」采。栃木縣位於東京北方約100公里處，從東京站搭乘新幹線到縣府所在地宇都宮站約需50分鐘，搭車約90分鐘，栃木縣氣候冬季嚴寒下雪，能一邊泡湯、一邊賞玩雪景。夏季則是遊客的避暑勝地，而且春季賞櫻花、紫藤花，秋季賞楓紅，四季有不同的玩法與樂趣，再加上栃木縣保有豐富的自然資源，為熱門觀光勝地。而冬季的栃木縣有三大不能錯過的燈會慶典。

一、足利花卉公園，「花卉夢幻～光之花庭園」慶典──

每年冬季登場的「花卉夢幻～光之花庭園」是日本三大燈飾之一，已連續六年( 2016年~2021年)榮獲日本全國第一的殊榮，而足利花卉公園更是日本唯一被美國CNN評選為 「世界十大夢想旅遊目的地 」之一的公園。由於日本栃木縣足利花卉公園的冬季燈節，因去年適逢足利巿升格100周年大舉辦，即日起至今年2月中旬，在西洋情人節下落幕，活動期間坐擁豐富的燈飾及燈光秀可以欣賞。

今年為了慶祝「光之花庭園」舉辦20周年紀念，以及足利升格為市滿100周年，不僅燈飾活動擴大舉辦，還可欣賞到特別的表演和展覽，除了再次以大約500萬個燈泡照亮冬季的樹木，在夜間形成美麗的光之花和燈飾，光之魔法也全部更新，歷年最受矚目的「百花城堡」以光營造出花火般的盛況華麗登場，欣賞完燈光秀後，遊客可以進入城堡，感受被鮮花包圍的非常空間。

足利花園象徵的大藤棚「奇蹟的大藤」燈飾也擴大範圍，彩燈裝飾因注重細節，整個花房鋪滿整個藤架，彷彿是真正的紫藤花閃爍搖曳在風中。此外，園內還有5000支「光之玫瑰」與四色變換的「光之睡蓮物語」。以及用燈飾妝點出小朋友最喜愛的聖誕老人雪橇劃過天際，天空中還會出現極光。在足利花卉公園的西入口前，一個新的車站--足利花卉公園站已經開通，使得進入公園的交通更加方便。

展覽期間：2021年10月16日（土）～2022年2月14日（月）

足立花卉內大藤棚「奇蹟的大藤」燈飾擴大範圍（圖片：日本栃木縣提供）

足立花卉公園內的花城堡燈飾（圖片：日本栃木縣提供）

二、若山農場若竹之森，冬季燈飾聲光饗宴──

若山農場位於宇都宮市北部，占地廣達24公頃的農場，以自然循環式耕作方法生產竹筍和栗子，已100多年的歷史，也是日本唯一的竹子專業苗圃。遊客可來這裡散步竹林間，春天採竹筍、夏天摘藍莓、秋天撿栗子，享受大自然採收樂趣。 這裡也經常作為電影場景和拍攝CM的外景地，電影「浪客劍心」便是在此拍攝的。

每年冬季的「竹林冬季燈飾」由知名的「chikaken」工作坊企劃監製，設有其他地方看不到的竹燈拱門及懸掛在竹林中數不清的竹毬燈飾營造出非凡的感覺和溫暖光芒，讓人忘記冬天的寒冷，穿過竹燈隧道後看到的聲光饗宴，更會讓你忘記了時間。

舉辦期間：2021年11月13日(六)～2022年2月27日(日)の五・六・日，國定假日 ， 除了冬季的點燈期間以外，整年的六、日及國定假日也會舉版點燈活動。

電影取景最愛的場景之一，若山農場的燈飾更加浪漫（圖片：日本栃木縣提供）

三、湯西川溫泉雪洞祭，雪屋體驗季節限定──

位於栃木縣日光市日光國立公園內，擁有充沛的溫泉及富饒的大自然「湯西川温泉」舉辦的「湯西川溫泉雪洞祭」，是栃木縣內規模最大的冬季祭典。在各個會場會在小小的雪洞中點起蠟燭，營造出幻想般的風景。其中，被認定為日本夜景遺產的迷你雪洞點燈活動更是會覆蓋整個河岸，形成一幅壯觀的景色。

在日本傳統茅草屋民家的會場中，也可以同時可以鑑賞充滿日式風情的景色，以及大小雪洞。此外還有以小朋友為對象的雪溜滑梯、雪橇等可以玩雪的會場。

舉辦期間:2022年1月29日（六）-2022年２月28日（一），澤口河岸迷你雪洞點燈:夜17:30-21:00（二、三、四休息）

圖片：日本栃木縣提供