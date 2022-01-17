人肉佔車被狠駕駛硬頂，網友一片叫好，說車位是給車停的，人停的叫「牌位」。（翻攝微博）

【每日必看】大媽人肉佔車位 跳針狂嗆女大生"不懂事"@中天新聞 20211104

「人肉占車位」行為相當惹人厭，但多數車主不想惹麻煩，多半選擇摸摸鼻子走人。不過大陸江蘇南京16日發生2名女子「人肉占車位」，卻遇上狠心駕駛，車尾頂著2女硬是倒車，2女一邊尖叫一邊報警：「有人跟我搶車位」、「壓住我人了」。影像曝光，網友一片叫好，力挺該駕駛：「幹的漂亮！」、「車位是給車停的，不是給人停的」、「人停的叫牌位」。

有網友在微博分享《女子人肉占車位被車強行頂開，憤而報警》影片，事件發生在大陸江蘇南京市的百聯奧特萊斯廣場地下停車場，只見2名女子站在空停車格裡，頂在一輛黑色休旅車後方，但休旅車仍持續後退，硬是將車子停入格內。

過程中2人驚聲尖叫還用手機報警：「喂你好，有人在搶車位，他就把我人壓住」、「壓住我人了」。該商場人員證實，事件發生在16日下午，事後警方趕到現場將雙方帶走調解。

影像曝光引發大陸網友熱議，幾乎一面倒支持霸氣駕駛，認為：「沒毛病，車位是給車停的，不是給人占的！」、「車停的是車位，人停那是牌位」、「做了我一直想做卻不敢做的事兒」、「沒車占車位本來就是耍流氓，給妳軋著也活該」、「心裡默默為車主喊一句，好漢，幹得好，有膽有識」。