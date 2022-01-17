房價飆漲，讓不少年輕人苦不堪言，一名男網友表示，他是八年級生，有位相差10歲的哥哥，哥哥25歲那年存下30萬元，買下一間台中市3房2廳2衛的中古屋，但當他25歲、存了40萬元，卻發現自己根本買不起同樣的房子，不禁納悶「是我不努力賺錢嗎，還是我要抱怨晚10年出生」，引起網友熱議。

臉書社團《靠北租屋2.0》15日轉貼一篇網友寫的文章，原PO表示自己是八年級生，有位相差10歲的哥哥，哥哥是上班族，月薪2萬多元，但省吃儉用存下30幾萬元，加上家人幫忙出一點頭期款，終於在25歲那年買下總價200萬元，位在台中市3房2廳2衛的中古屋，每月房貸只要繳9000元。

10年過去，原PO也25歲，從事業務工作，存款有40萬元，但和哥哥相同類型的房子，總價竟從200萬元漲到400萬元，自備款至少要80萬元，每月房貸也要繳1.8萬元，不禁納悶，「是我不努力賺錢嗎，還是我要抱怨晚10年出生」。

原PO說，如今28歲的他只能看著房價越來越貴，從400萬元變800萬元，甚至破千萬元，感嘆「這世代要求我們年輕人付出雙倍努力、勞力，換來的是超過雙倍以上的房價，我不要求住高級大樓、新房子，我只要求一間自己能負擔得起的房子」。

貼文一出，立刻引起網友熱議，「別說了，現在出了社會賺的錢都先拿去還學貸了」、「我七年級生也買不起啊」、「生不逢時，但日子還是得過，還是得努力才能翻轉人生」、「不論你怎樣罵都沒有用啦，一定會有人說，是你不夠努力」、「世界上從來不存在公平二字，像你的煩惱，富二代就從來沒在乎過」。