國民黨連敗未來怎麼走？ 王金平喊話團結這樣說

國民黨近日接連幾戰表現失利，不少人認為黨主席朱立倫應負起負責下台，立法院前院長王金平今（17）日出席「國民黨第四屆國會青年體驗營」活動開幕式，受訪時也被問到國民黨的近況，他回應表示「我想還是團結第一吧」。

王金平今日出席活動開幕式，被問到有許多聲音認為朱立倫應對國民黨近日的表現負責，王金平說自己沒有參與黨內活動，像公投與補選都沒有直接參與，所以不便回答任何問題。針對建議朱立倫應擴大決策圈的說法，王金平則表示每個人看法都不同，有些人可能認為認清情勢才能做出應變措施，他認為雖然不一定是人多了就一定可以怎麼樣，但人一多可以考慮的面向會較多元。

王金平認為，重點應該是所謂的「對策小組」，還說「是絕對必要的」，指出這個小組的成員不一定是高級到各層次領導者，如民進黨對策小組就有很多小兵立大功的狀況，說「相信朱立倫會做好這方面準備和因應的工作」。

至於朱立倫是否被黨內深藍箝制，王金平認為深藍對黨內各方面確實有相當程度的影響力，要怎麼讓深藍人士做好全盤認知，再做出正確的政策及建議，進一步影響國民黨會比較好。

除此之外，王金平也說對於國民黨來說，目前最重要的還是團結第一，要了解競爭政黨要做的目的，並搞清楚國民黨的處境來做出最好的因應，壯大國民黨與各方面的關係與實力。