晶德今(17)日正式宣布取得《金槍魚樂城》代理權，將在於農曆過年前(25)日上市。擁有最新的休閒捕魚玩法，讓玩家們除了捕魚之外可以擁有收藏三國角色的樂趣。不只是在魚池內捕魚的閒暇時刻，還可以看到其他不同的英雄角色捕魚的模樣呢！

《金槍魚樂城》這款遊戲特別結合三國角色一起加入捕魚世界。在休閒場挑戰”魚潮”關卡拿【挑戰者之證】可以到魚潮商店依造指定數量兌換趙雲、黃忠、魏廷等三國英雄角色碎片。參加錦標賽即可獲得【勇士徽章】，集滿勇士商店指定的徽章數量即可兌換呂布角色。

《金槍魚樂城》遊戲內畫面。(圖/業者提供)

除了可以拿到英雄碎片之外。使用召喚號角在”海盜寶藏”魚池召喚出孫權，在”狐妖顯世”魚池召喚出”曹操”或”呂布”。捕獲指定的召喚BOSS有機會可以瓜分到千億金幣唷！

”狐妖顯世”魚池召喚呂布BOSS畫面。(圖/業者提供)

現在《金槍魚樂城》預登活動開跑了！只要參加預登活動，遊戲上市後可以透過簡訊或信箱索取序號在遊戲中兌換預登獎勵！