根據LCH Investments調查，儘管物價不斷上漲且新冠疫情持續肆虐，但股市仍然走高，2021年全球操盤績效最佳的20家避險基金總計為客戶賺進了654億美元，創下歷史新高。

調查顯示，去年所有避險基金賺進的投資收益達到1760億美元，而這些績效排名前20名的公司就佔了超過三分之一。儘管來自Delta和Omicron新冠變種病毒的威脅，以及聯準會可能被迫提早升息以抑制通膨的憂慮籠罩市場，這些表現最好避險基金公司在2021年所賺取的收益仍超過其2020年賺得的635億美元和2019年的593億美元。

包括TCI Fund Management、Citadel在內，這20家避險基金公司的平均報酬率為10.5%，總計管理的資產占整體產業管理資產（3.6兆美元）近五分之一。儘管如此，這20家績優生的投資報酬率仍然落後美股大盤。

去年表現最好的避險基金公司排名出現洗牌，TCI Fund Management為客戶賺進95億美元，Citadel賺進82億美元，晉升前2名。

Tiger Global在2020年為客戶賺得104億美元，排名第一，但在2021年卻虧損15億美元。Millennium在2020年賺得102億美元，同樣排名領先，但2021年的投資收益大跌至64億美元。

全球最大避險基金橋水（Bridgewater）雖然2020年虧損，但2021年實現投資收益57億美元。傳奇操盤手同時也是知名維權投資人Daniel Loeb旗下Third Point在2021年以投資收益33億美元，打入前20名。