大陸國家統計局17日公布多項宏觀數據，2021年12月社會消費品零售總額年增率1.7％，遠遜市場預期的年增3.7％，顯示消費動能持續下滑。

統計局數據顯示，2021年，社會消費品零售總額人民幣（下同）440823億元，比上年增長12.5％，兩年平均增速為3.9％。其中，除汽車以外的消費品零售額397037億元，增長12.9％。扣除價格因素，2021年社會消費品零售總額比上年實際增長10.7％。 2021年12月份，社會消費品零售總額41269億元，年增長1.7％。其中，除汽車以外的消費品零售額36618億元，增長3％。

按經營單位所在地分，2021年城鎮消費品零售額381558億元，比上年增長12.5％；鄉村消費品零售額59265億元，增長12.1％。12月份，城鎮消費品零售額35243億元，同比增長1.5％；鄉村消費品零售額6026億元，增長2.8％。 按消費類型分，2021年商品零售393928億元，比上年增長11.8％；餐飲收入46895億元，增長18.6％。12月份商品零售36428億元，年增長2.3％；餐飲收入4841億元，下降2.2％。