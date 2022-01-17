桃園疫情不斷延燒，多所學校預防性停課，鄰近的新北今天開始實行校園疫苗護照，所有要進入校園的民眾，都需請出示疫苗接種證明，新北市長侯友宜17日視察新北高中時表示，新北疫苗護照是為保護孩子，其他地方並沒有實施，新北依照疫情做出防疫措施。

新北市府今天開始規定，如果要進入校園，必須要出示疫苗接種證明(第2劑滿14天)，像是出示小黃卡(或健保卡)、疫苗接種數位證明、健康存摺：疫苗接種紀錄(健保快易通APP)；若無上開證明，可出示3天內快篩、或PCR陰性證明。

侯友宜表示，新北今天開始實行校園疫苗護照，目的是為了保護孩子，尤其國小12歲以下都沒有疫苗施打。學校老師自律性很高，幾乎都已打兩劑，沒有打的都要做這個快篩。然而，當有很多非特定的族群如果要進到校園，必須要出示小黃卡或是健保卡、快易通來證明你是沒問題，才可以進校園。

侯友宜說，這項規定並不是要去限制誰，目前這項防疫制度只會用在校園，其他場域、地方還沒有實施，新北會不斷依照疫情變化，來評估、保護更弱勢的族群慢慢推進，目前最重要的是校園安全。