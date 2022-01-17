不滿坤輿掩埋場試運轉，時力立委、環團17日向廉政署告發苗栗縣府圖利。（陳志賢攝）

苗栗造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場去年底再試運轉，引發當地自救會抗爭，時力立委陳椒華等人，17日偕同自救會及環保團體向廉政署告發苗栗縣政府涉嫌圖利，另指控坤輿不實登載場址面積不到2公頃，向台北地檢署控告坤輿涉嫌偽造文書。

陳椒華說，坤輿掩埋場興辦計畫牴觸法規，依規定，場區範圍應包括聯外道路、環場道路、水土保持設施、汙染防制設施及管理設施等面積，所以包括掩埋場區、汙水處理、滯洪及進出道路、管理辦公室、洗車場、暫存區、磅秤室、保養廠房、隔離綠帶等面積都應計入，所有開發面積加總已超過2公頃。

環團人士潘忠政則說，掩埋場申請過程需行政體系配合，當地方主官同意，底下的公務員為了五斗米，常遵循上級意志配合辦理。

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會、聲援環團成員則強調，苗栗縣政府罔顧坤輿案諸多爭議，二度准予試運轉，加上多年前苗栗縣政府護航坤輿規避環評、違法分割變更農地，一再圖利坤輿，令人質疑相關局處人員是否違反《公務員服務法》及《貪汙治罪條例》，因此向廉政署檢舉，請求廉政署啟動調查。