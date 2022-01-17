神腦國際聯手悠遊付、台灣Pay，祭出最高10％回饋。神腦會員即日起至全台神腦門市使用「悠遊付」消費單筆滿8888元，最高享888元回饋（含688元神腦福利金及新註冊悠遊付會員享200元悠遊付現金回饋券）。於神腦生活購物網站使用「台灣Pay」滿千送百，每會員每次回饋100元神腦福利金，活動期間限回饋2次，共200元。

2019年，神腦全通路正式更名為「神腦生活」，扭轉過去手機通路商形象，打造「全方位生活」的品牌形象，並擴大服務面向至家電影音、日用生活、資訊遊戲等，積極與各大品牌結盟，獨家代理日本保健品牌sakuyo，透過神腦生活網路商城及全台超過500家門市販售，栟於過年之際推出3款年節人氣伴手禮盒，包含美麗窈窕組（纖美B3益生菌+魚油）、經典順暢組（益生菌+青汁）、青春紅顏組（青汁+膠原蛋白），營養雙組合健康再加乘，另外與金盞花萃取葉黃素軟膠囊、荏胡麻油+DHA等單品，任選3件搭配，第3件66折起。

新春返鄉送禮將「健康」送給長輩是再適合不過的了，因為隨年齡增長，身體機能逐漸下降，適當地補充保健品，才能活出樂活的人生，神腦推薦，針對較少運動的長輩，定期補充「益生菌」能幫助消化、維持消化道機能、改變細菌叢生態等。現代長輩常使用3C、手機，靈魂之窗飽受威脅，而因人體無法自行製造葉黃素，需透過飲食補充，擔心長輩攝取不足，可以送上「葉黃素軟膠囊」來補足。長輩如飲食不均衡，則容易缺少優良脂肪酸，魚油中Omega-3包含了DHA、EPA，能維持身體機能與健康，素食者則可以送荏胡麻油取代。