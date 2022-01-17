精密金屬機械加工大廠時碩工業宣布，馬來西亞商Allied Advantage Sdn. Bhd.整體經營與財務受新冠肺炎疫情影響，可能有重大不利影響，也因人員差旅往返困難，影響參與標的公司經營，不符合當時進行本交易之目的，決定終止第二階段購入51％股權案。時碩也不需要再認列遠期購買合約產生損失262.8萬元。

時碩表示，時碩為擴增汽車零件品項，2018年11月董事會決議，增加馬來西亞汽車音響零件廠Allied Advantage Sdn. Bhd持股從19％提高至70％，2019年1月10日公告經董事會決議，並簽署股份買賣契約及股東協議，2020年1月9日公告經董事會決議，將延後取得馬來西亞商Allied Advantage Sdn. Bhd.第二期股份交割日，並簽署股份買賣契約補充協議。

時碩指出，2020年起，全球受新冠肺炎疫情影響，對馬來西亞商Allied Advantage Sdn. Bhd.整體業務、營運、經營結果、財務或其他狀況、資產或義務具有或合理預期將有重大不利影響，且因人員差旅往返困難，嚴重影響時碩參與標的公司經營，已不符合時碩當時進行本交易之目的。依股份買賣契約及股份買賣契約補充協議，時碩擬不執行第二階段之股份買賣，惟仍保有第一階段取得19％股權。

時碩表示，時碩2019年1月15日與賣方簽股份買賣契約，取得馬來西亞商Allied Advantage Sdn.Bhd.19％股權，金額馬來幣608萬元，期間已認列投資損失新台幣651.3萬元。第二期股權51％遠期購買合約，帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產為新台幣262.8萬元，股權併購案並未就，時碩可減除遠期購買合約產生損失262.8萬元，對時碩財務業務影響有限。

時碩2021年合併營收攀升至43.06億元，年增幅22.49％，不單締造連續四季，單季營收破10億元，年度營收還創歷史新高。