自2021年年底下調款市場報價利率（LPR）利率、存款準備金率後，中國人民銀行17日繼續下調中期借貸便利（MLF）和7天期逆回購利率各10個基點，再度釋出寬鬆訊號以穩增長。

人行17日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣（下同）7000億元MLF操作和1000億元7天期逆回購操作，一年期MLF利率下調10個基點至2.85％，7天期逆回購利率下調10個基點至2.1％。

17日MLF到期5000億元，本次為超量續做，利率更是自2020年4月以來首度下調。至於7天期逆回購利率則是近22個月來首次下調。

華爾街見聞報導，在準備金率、LPR利率下調後，市場多數預期MLF同樣存在下降空間。

浙商宏觀李超團隊此前表示，第一季人行降息有其必要。降息核心目的是降成本，2021年9月一般貸款加權平均利率5.3％，較6月水準走高10個基點，企業貸款融資成本仍有所走高。在PPI仍處高位的情況下，當前降成本訴求仍高，降低政策利率進一步引導LPR下行存在一定必要性，降息可適度緩解非穩增長相關行業下行壓力。