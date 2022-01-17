泰籍逃逸同鄉移工情侶45歲阿吉與阿莎，兩人受雇在中市和平鄉果園工作，在工寮同居。阿吉去年8月晚間喝酒返家，與阿莎爭吵爆發肢體衝突，他拿擋門用的大鐵管猛力敲擊阿莎頭部等處，打到她頭部流血、肋骨骨折倒地不起，才打電話告知雇主協來處理，緊急送醫不治。阿吉辯稱，她是撞到爐具受傷，台中地檢署依殺人罪起訴。

起訴書指出，阿吉在2008年5月來台工作，同年9月即逃逸，他在2017年間與同鄉阿莎交往成為男女朋友，阿莎在2006年10月來台工作，3年後逃逸。兩人受雇於黃男在台中市和平區的果園工作，並在果園旁的工寮同居。

阿吉在2021年8月9日晚間滿身酒氣返家，與阿莎起爭執，爆發肢體衝突，阿吉憤持擋工寮大門用的粗重鐵管，猛力敲打阿莎頭部、腋下等處，導致阿莎倒臥工寮內瓦斯爐前，她頭部太陽穴附近撕裂傷2處、左腹及左胸挫傷、左肋骨骨折等嚴重傷勢。

阿吉見阿莎頭部流血、倒臥不起，才猛然清醒，緊急打電話給雇主，黃男到場察看後報警，警方當晚逮捕阿吉，經酒測結果，阿吉吐氣酒精濃度每公升達1.39毫克。

送醫在5天後，阿莎不治，經檢察官會同法醫進行相驗、解剖調查。阿吉到案，坦承傷害致死，但辯稱，阿莎是撞擊爐具所傷，但檢察官以醫院的病歷資料、相驗屍體證明報告書等資料，認定死者被鐵管毆擊數下而死亡，不採信阿吉說法，依家庭暴力之殺人罪起訴將他起訴。