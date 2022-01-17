現年41歲的香港男星黃宗澤（Bosco），出道超過20年曾演出多部經典作品，目前也正在趕拍新戲《法證先鋒V》不過他即使工作忙碌，仍不忘透過社群媒體與粉絲們交流互動。日前他便在抖音上PO出一段自拍影片，但網友卻發現一向給人男神形象的他，卻在影片中散發濃厚的大叔味，讓網友相當驚訝。

黃宗澤日前在抖音上，上傳了一段在菜圃拍攝的自拍短片，表示「你們能聽到風聲嗎？」只見他穿著深藍色的風衣與藍色襯衫，頂著一頭亂髮隨著鏡頭上下擺動拍攝角度，但不知道是拍攝角度的問題還是髮型的問題，整個人散發出油膩的大叔味，讓不少網友看了直呼「其實第一個反應，以為是鄉村版的黃宗澤」、「差點以為看到一個冒牌貨」、「我還以為是黃宗澤的模仿者」、「今天這個髮型….真的不適合你」、「我真的以為是冒牌」。

事實上，外貌俊俏的黃宗澤，一直以來都將髮型梳高，讓整體造型看起來更加清爽帥氣，但影片中的他髮型扁塌甚至看起來有些油膩，才會嚇壞一票粉絲，甚至誤以為他是山寨版的模仿，但仍有一票粉絲跳出來留言表示「還是一樣帥」、「依然是我的男神」、「真的好像我未來的老公了」、「愛了13年的男人」、「真的好喜歡你，痞帥的天花板」、「長得帥就算了，竟然還會運鏡，誰受的了」。