17日環境風場為東北風，雲嘉南以北地區位於迎風面，空氣品質多為普通至良好等級；高屏地區位在下風處，易有污染物累積。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖地區主要為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，17日鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，雲嘉南以北空品區擴散條件較佳，午起中部以北地區易有降雨發生，有利洗除污染物；高屏空品區位在下風處，較易累積污染物。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖、金門地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，17日鋒面通過及東北季風增強；18日至20日東北季風及華南雲雨區影響，北部至竹苗空品區位在迎風面且易有雨，擴散條件佳，下風處污染物仍易累積；21、22日東北季風稍減弱，西半部地區擴散條件轉差，留意污染物累積情形。