大陸國家統計局17日公布多項宏觀數據，2021年末大陸全國人口14.126億人，比上年末僅加48萬人，較過去幾年人口增幅大幅減少。

大陸2018年增加了530萬人，2019年增加了467萬人，2020年則增加204萬人。

統計局數據顯示，2021年全年出生人口1062萬人，人口出生率為千分之7.52；死亡人口1014萬人，人口死亡率為千分之7.18；人口自然增長率為千分之0.34。資料顯示，2020年大陸人口出生率為千分之8.52，為首次跌破千分之10。

從性別構成看，男性人口72311萬人，女性人口68949萬人，總人口性別比為104.88（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口88222萬人，佔全國人口的比重為62.5％；60歲及以上人口26736萬人，佔全國人口的18.9％，其中65歲及以上人口20056萬人，佔全國人口的14.2％。

從城鄉構成看，城鎮常住人口91425萬人，比上年末增加1205萬人；鄉村常住人口49835萬人，減少1157萬人；城鎮人口占全國人口比重（城鎮化率）為64.72％，比上年末提高0.83個百分點。