廣告導演圤智雨因執導鄧佳華的首部成人作品《華根初上》打響知名度，昨（16日）他突然在臉書狂抖「大部份的網美都是雞」引起熱烈迴響，今（17日）再爆「台灣女優比網美還乾淨+單純」，並親舉6點關鍵原因，吸引一堆網友朝聖。

圤智雨在臉書列6點分析賣淫網美比台灣女優不潔的原因，「大多不會月花2500驗性病套餐」、「乾爹、男友、小王等關係混亂且不清」、「靠話術／操作型代操小編／仙人跳／養工具人等騙錢賺取收入」、「賣淫網美的淫是婊出來的，很多都有複數以上男人來止癢」、「聲稱不在意另一半財富、長相，重點是孝順、有事業心、愛我家人就好，騙肖啦」、「賣淫網美最厲害的是露超兇後說不要物化女性，要大家訂閱付錢看自己的奶照時就又都沒問題」。

圤智雨反觀台灣女優每個月都會花2500驗性病、性行為過程和收入透明化、宣傳作品時態度光明正大等，忍不住直言：「怎麼樣都比賣淫網美還真實」。

眾多網友認同圤智雨的見解，紛紛留言：「這是今年看到最真、最認同的文章了，開一間咖啡廳營業額九十萬，買豪宅跑車，叫投資厲害；人事成本、店租、開銷、咖啡豆，都乾爹空運」、「文章寫得很好，條理分明，有內容又實在，讓人會想要繼續看完」、「句句拳拳到肉ㄚ，這太實在了」、「就愛哥的直直接接」。