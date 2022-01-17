少了柯瑞(手傷)、卓雷蒙格林(腿傷)兩大主力的勇士，17日前往明尼蘇達客場踢館，不僅三分外線徹底失準，才剛傷癒歸隊的「浪花弟」克雷湯普生更交出投14中5，含三分球投8中3，貢獻13分的低迷手感，最後以99比119慘遭地主灰狼痛扁。

由於柯瑞沒有隨隊前往明尼蘇達，而是留在家裡治療手傷，勇士今天進攻重擔落到克雷湯普生身上，儘管他在上半場投進2顆三分球、獨拿8分，勇士小將庫明加貢獻11分，不過灰狼仍在上半場結束，取得56比50領先，唐斯半場13分。

面對連兩次不利判決，勇士第3節突然當機，讓灰狼趁機靠著三分火力打出14比0猛攻，轉眼取得17分大幅領先，勇士直到末節還剩9分35秒才靠普爾的兩罰俱中，打破這波長達5分鐘的得分乾旱期，勇士也趕緊把克雷湯普生換上場。

可惜場上局勢已經完全倒向地主灰狼那邊，灰狼馬上打出12比0猛攻，轉眼擴大領先到27分，勇士直到最後6分03秒，才靠威金斯投進末節第1個進球，看來少了柯瑞與卓雷蒙格林壓陣，勇士頓時變成另一支球隊，場上大局提前底定。

灰狼以唐斯26分、11籃板表現最佳，諾維爾替補貢獻17分，比斯利16分，貝弗利與范德比特各有10分；勇士得分最高的是普爾20分，另有4籃板、3助攻，庫明加也拿19分，回到熟悉的老東家主場，威金斯表現也很低迷，全場投11中4，僅拿12分。