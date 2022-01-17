員警白書瑋總是抱持高度服務熱忱及同理心，遇到需要關懷民眾，均會積極給予協助。（清水警分局提供）

台中市清水警分局明秀派出所警員白書瑋擔服某大學守望勤務時，見校內一學生拄導盲杖步出校門欲過馬路搭公車，白員瑋為免學生發生危險，主動陪同等候號誌並協助前往對向候車亭，並見他上車後才離去，溫暖舉動感動在場民眾，民眾透過1999專線轉請分局予以表揚善行。

清水警分局表示，明秀派出所警員白書瑋日前擔服某大學守望勤務時，見校內一學生拄導盲杖慢行走出校門欲過馬路，白員上前關懷詢問，得知視障生欲搭乘公車前往市區，由於台灣大道往來車輛眾多且快速，白員為免學生過馬路發生危險，遂主動陪同等候號誌並協助前往對向候車亭搭。

由於台灣大道候車亭有一定高度，公車靠站時與候車亭仍有間隙，白員陪伴學生至安全上車，這溫暖舉動感動到當時在場的民眾，該民眾透過1999專線，轉請清水警分局予以表揚善行。

清水警分局指出，白書瑋平時急公好義、熱心助人，除各項勤務認真執行外，也曾巡邏時查獲毒品等案件，對於勤區內弱勢家庭亦能主動協助通報、處理迷失老人亦能耐心、細心幫忙找出回家的路，去年11月也因發現一名身心受創女子寒夜走失，幸得白員巡邏即時發現，並陪同該女子等待父母親到場，女子母親發現警方陪伴在旁還感動到下跪感謝。

明秀所所長陳宏模表示，員警白書瑋總是抱持高度服務熱忱及同理心，遇到需要關懷民眾，均會積極給予協助，但為人低調，此次善行讓民眾撥打1999稱讚，分享這份溫暖的善行，也藉此呼籲用路人，行經路口時，留意老弱婦孺，多點禮讓，讓社會更有愛。