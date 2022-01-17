警方會同管理員調閱該車出入紀錄，並過濾社區監視器畫面，均一無所獲。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

警方正要返所調閱其他資料時，發現該車竟就停在工學路與工學二街轉角停車格內。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市南區60歲陳姓女子日前開車外出，返家時順路到住家附近超商領取包裹，手上提著大包小包，走著走著竟就直接回家了，完全忘記汽車還停在超商附近停車格內，隔天走到住家地下停車場要開車卻發現車位上空空如也，誤以為遭竊報警，經警方調周遭路口監視器才化解這場烏龍報案。

台中市政府警察局第三分局健康派出所日前上午10時30分許接獲民眾報案汽車停在自家大樓地下室遭竊，警方到場了解，報案人陳姓女子稱其前1天晚上返家時將車輛停放於地下2樓停車格內，當天早上要外出時發現車子不見，平時僅有陳女會使用該車故懷疑遭竊，警方到場勘查確認位置，根據相關線索，研判應是陳女記錯停放位置。

警方1人徒步於該大樓停車場內搜尋，另1人會同管理員調閱該車出入紀錄，並過濾社區監視器畫面，均一無所獲，沒想到正要返所調閱其他資料時，發現該車竟就停在工學路與工學二街轉角停車格內，陳女這才想起來，前一天返家前先到附近超商領取包裹，手上大包小包就直接走回家了，壓根兒忘記要把車子開回家，讓警方白忙一場真的很抱歉。

「111年加強重要節日安全維護工作」將於1月24日22時起至2月7日24時展開，年關將近，警方呼籲民眾對於財物保管應更小心謹慎，落實防搶、防竊、反詐騙觀念，警方對於打擊犯罪亦會不遺餘力，以達「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大目標，讓民眾都能安心過好年。