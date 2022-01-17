山坡地開發利用行為須依水土保持法擬具水土保持計畫，為讓農民能夠快速整理自家農地，新北市農業局推出農地機械除草申請，讓農民能夠利用小型機具將農地雜草去除，但機械除草是指將人力無法移除的雜木使用動力機械去除，不能對農地進行開挖及整坡行為，但日前三峽區一名陳姓業者向農業局申請機械除草，卻做整地行為，農業局依法裁處6萬元，並要求業者限期改正，逾期未改正將連續處罰。

農業局日前接獲警察局通報，三峽區添福里有機具在施工，經初步了解申請人為進行土地鑑界，向農業局申請機械除草以利後續作農耕使用。農業局獲報後立即派員前往釐清狀況，現場查獲陳姓業者對農地邊坡坡腳開挖，業者未先擬具水土保持申請書件而擅自開挖整地遭市府裁罰6萬元整，並要求限期改正，逾期未改正或有再違規情事，市府將加重處罰。

農業局表示，申請機械除草並非免死金牌，在山坡地進行開挖整地、改變地形等行為仍應申請水土保持計畫，經核定後始得施作。民眾對水土保持計畫申請有疑慮，可先向農業局申請水土保持服務團免費諮詢，新北市水保服務團於每周一、周四在新北市政府22樓提供免費水土保持專業諮詢，民眾亦可撥打水土保持服務專線： 02-2965-9930洽詢。