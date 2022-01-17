大陸國家統計局17日公佈最新數據，2021年全大陸的居民人均可支配收入為3萬5128元（人民幣，下同），比上年名義增長9.1％，扣除價格因素，實際增長8.1％；比2019年年增14.3％、兩年平均增長6.9％。再扣除價格因素，兩年平均實際增長5.1％。另外統計人均可支配收入中位數金額為2萬9975元、年增率8.8％，

分城鄉表現來看的話，大陸城鎮居民人均可支配收入達到4萬7412元，年增率8.2％，扣除價格因素，實際增長7.1％；農村居民人均可支配收入1萬8931元，增長10.5％，扣除價格因素，實際增長9.7％。

另外2021年全大陸的居民人均可支配收入中位數為2萬9975元、年增率8.8％，中位數是平均數的85.3％。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數4萬3504元、增長7.7％，中位數是平均數的91.8％；農村居民人均可支配收入中位數1萬6902元、增長11.2％，中位數是平均數的89.3％。

再看到消費方面，2021年全大陸的居民人均消費支出達到2萬4100元，比上年名義增長13.6％，扣除價格因素影響，實際增長12.6％；比2019年增長11.8％，兩年平均增長5.7％，再扣除價格因素之後的兩年平均實際增長4％。