彰化車站外籍移工聚會後爆發打群架，警方現場帶回2人後，調閱監視器陸續已將6人依妨害秩序罪移送。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化火車站站廣場向來是外籍移工最喜歡的聚集場所，16日晚間聚會活動後，因電動自行車擦撞，引起不爽， 數十名印尼移工們分成兩派，互相叫罵打群架，警方接獲報案後，出動快打部隊，一群人見狀，開始奔逃鳥獸散，匆忙之際又跳躍矮牆、還有掉落水池，彰化警分局已先將6人依妨害秩序罪函送。

這起混戰來得相當突然，動手互毆，奔跑追打，不少下站的旅客都看得怕怕，幾十人這樣追來、打去，失序大亂鬥，竟像「電影」場景，嚇得趕緊閃避，就怕被莫名其妙地飛拳給打到。

彰化警分局出動警力，移工們發現警察來了，一哄而散，警方在現場帶回2名移工偵訊，並調閱監視器陸續帶4人，後續將陸續通知涉嫌打架的移工到案，打鬥現場遺留滿地瓶罐、菸蒂等。

警方初步調查，年關近了，移工們安排聚會活動以解思鄉之苦，聚會完畢後，不少移工們還戀戀不捨離去，沒想到因其中有人發生電動自行車擦撞，一個情緒上來，引起彼此助陣叫罵，掀起騷動，不滿、憤怒情緒全都燒起來，引爆打群架，警方表示，已先將6人依妨害秩序罪函送法辦。

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