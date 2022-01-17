四大公投、台中第二選區立委補選、立委林昶佐罷免案結束後，緊接著就是年底的九合一大選，而在幾次對決民進黨，國民黨接連吞敗，根據最新政治人物聲望民調結果顯示，新北市長侯友宜仍有7成滿意度，再度居冠，其次為衛福部長陳時中、台北市長柯文哲。

TVBS民調指中心針對全台13位政治人物進行民調，結果顯示，新北市長侯友宜雖較去年4月略降4個百分點，但仍以70%滿意度拿下第一，且明顯高於其他人。衛福部長陳時中則以57%滿意度位居第二，但比去年下滑9個百分點，可能與疫苗供應、去年三級警戒等疫情控制有關。

台北市長柯文哲因疫情頻與中央互槓，此次聲望上升6個百分點，為48%，排名從第五名上升至第三。高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦，滿意度皆為46%，聲望排名並列第四。

第六名至第十三名依序為：台南市長黃偉哲、總統蔡英文、台中市長盧秀燕、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德、立法院長游錫堃、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫。