高雄市政府環保局日前連續接獲民眾陳情高雄市鳥松區有化學異味 ，經過多日調查，終於11日破獲以劉姓犯嫌為首的犯罪集團，承租廠房任意棄置有害事業廢棄物，初估不法獲利約新臺幣數百萬元，相關產源事業則未依規定委託合法清除、處理機構清理事業廢棄物， 將依法重罰並負後續連帶清理責任。

環保署表示，本案第一時間先調閱出租廠房附近監視器逐車過濾，篩出鎖定涉案車輛，經比對現場遺留跡證，鎖定涉案關係人，再進一步蒐證監控，查獲以劉姓犯嫌為首的犯罪集團，租用高雄鳥松區的某棄置廠房 ，誆稱要做為放置太陽能設備的用途，然而承租後隨即將大量事業廢棄物進廠非法棄置，事後經高雄市政府環保局檢測該批事業廢棄物為閃火點小於40°C的廢溶劑、丁酮大於200mg/L，屬於有害事業廢棄物。

為防杜污染擴散，現場廢棄物除已先緊急移置妥善貯存外，後續亦循線查獲非法從事廢棄物清理及棄置的涉案行為人、司機及貨運公司，均依違反廢棄物清理法，檢方另外在擴大偵辦中，也發現該集團於高雄市湖內區某處魚塭地，假藉設置地面型太陽能光電發電設施進行整地，實際則填埋廢棄物，經現場開挖確認回填大量營建混合物等事業廢棄物，地主亦未經許可提供土地回填廢棄物等情事。

環保署說，該署為杜絕事業廢棄物非法清理及棄置亂象，多年來與檢警調結盟合作，共同聯手打擊環保犯罪，成果豐碩，籲請各產源事業切勿貪小便宜委託不法業者清理事業廢棄物，否則將面臨共犯刑責，且需共同承擔棄置場址恢復原狀及清理義務。刑責最高可處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。