社區被Omicron攻陷，國內疫情緊張，台北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇在臉書分析Omicron的3大衝擊，其中最大衝擊是恐造成大量兒童確診，目前18歲以下的患者已從疫情剛爆發時的2%急速升破7%，美國兒童就醫人數持續上升，尤其是5歲以下住院增加最多。

姜冠宇昨（16）日於個人臉書粉專《姜冠宇醫師 Pro'spect》警告，Omicron造成大量兒童感染，自新冠肺炎流行以來，18歲以下的患者大約佔2%，目前這個數字已超過7%，據美國疾病管制與預防中心統計，每10萬名0至4歲的兒童中，有5.3人感染住院，到目前為止5歲以下的兒童仍無法打疫苗，在當前Omicron流行的浪潮中，美國醫院接受治療的兒童人數一直在上升，特別是5歲以下的住院人數不斷在增加。

另外，姜冠宇表示，這兩日是入境高峰，因為7+7檢疫後剛好趕上過年，若台灣這一波春節前沒有守住，很快就會見識到全球的「Omicron牆」，也在台灣形成。

姜冠宇指出，新冠肺炎大流行已進入第3年，世界卻面臨前所未有的病例激增，上周日全球確診新冠肺炎的7天平均值攀升至242萬例，幾乎是去年4月高峰的三倍。由於Omicron出現，許多國家確診增加的情況已不像之前波浪般地逐漸推升，更像是一面垂直的牆，他舉美國的例子說，過去7天裡超過550萬個新冠病例，平均單日新增人數首次突破70萬，遠遠超過以前的所有記錄。

姜冠宇說，雖然目前Omicron看似較少攻擊下呼吸道造成重症，但感染上升的空前速度，幾乎造成數百萬人同時感染與隔離，而佔床使醫療系統超過負荷，在資源上排擠其他重症，造成整體的危險，直言「Omicron明顯是一個挑戰醫療管理的變異株」。