疫情升溫，各縣市力拼疫苗施打量，新北市長侯友宜表示，新北大概是全國打的最多的疫苗的都市，新北市第三劑約要施打128萬，市府設置大型的接種站、機動接種站，讓民眾做選擇，現在要跟時間賽跑，呼籲民眾趕快來預約打疫苗，希望在過年之前就能夠全力衝刺。

侯友宜說，新北市大概是全國打的最多的疫苗的都市，新北市一直在衝量能，那新北市的第一劑、第二劑覆蓋率都是在前面，新北市第三劑大概要打到128萬，其實新北醫護量能並沒有那麼高，因此很感謝診所支援。

侯友宜說，新北65歲以上長者會鄰里系統施打，預計這幾天要打到44萬，再加上1922平台預約22萬，最近這幾天會打到66萬，此外，新北大型的接種站、機動接種站，都會不斷的做好開設，以大型接種站為例，有的最少一天都可以打到5000個，以往我們最高的紀錄平均一天打到過8萬劑以上。

侯友宜說，現在都在跟時間賽跑，他呼籲市民朋友趕快來預約，趕快來打疫苗，大家按照的時間表在分散、分區、分時段裡面，把疫苗能夠快速的減少群聚的風險把它打好，希望在過年之前就能夠全力衝刺。