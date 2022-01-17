為持續拓展多元完整的金融版圖，富邦金(2881)啟動2022年聯合徵才計畫，與旗下各子公司合計招募需求逾6800人，同時，將大舉招募50位儲備幹部（MA），招募組別達20組，人才需求多元，並首度招募企業永續組MA，期待吸引企業永續經營、數位創新與行銷、數據科學、金融科技、風險控管、金融商品、資本市場、基金投資、法人金融與個人金融等相關領域的優秀人才加入富邦。富邦金控將持續與年輕新血共同打造兼具永續經營、國際視野、金融專業、數位發展及創新思維的堅強團隊。

富邦金控今年度以「What’s your hashtag?」為招募主軸，廣招多元人才，歡迎每位想要追求精彩生活、勇於提出自我主張，並能不斷突破自我的社會新鮮人加入富邦，在富邦寬廣的舞台大展身手，一起成就屬於你的各種可能。富邦金控暨各子公司今年徵才對象包含資訊科技、數據分析、業務發展、風險精算、通路營業、核保理賠等多元領域專業人才。富邦金也持續提供大專院校學生暑期及學期間實習機會。

富邦金控2022年MA招募甄選自即日起於富邦人才招募網正式公告，今年持續開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦MA甄選；共規劃20組別，包括：富邦金控（數據分析組、經營管理組、企業永續組）；富邦人壽（風險控管組、金融科技組）；台北富邦銀行（法人客群組、個人客群組、資本市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、國際金融組、永續經營組）；富邦產險（金融科技組、經營管理組）；富邦證券（數據科學組、數位行銷組、金融商品組）、富邦投信(基金投資組）；富邦華一銀行(上海)（經營管理組）。