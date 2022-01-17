LED整合大廠富采投控（3714）看好今年mini LED需求，公司持續增產，預計今年第二季就有大約2成以上新產能開出，可望帶動今年業績持續成長；法人偏多操作，股價回到90元以上高檔。

富采2021年受惠於LED產業復甦以及mini LED應用發展，全年營收達364.25億元且獲利優於預期，法人看好2022年mini LED需求續強，公司營收將可望有兩位數的成長，營收再攀高。

富采去年隨著mini LED於去年第二季起放量、帶動2021年業績大幅成長，預計今年應用產品持續增加。

市場預期今年mini LED供不應求，富采也持續擴充mini LED產能，預計今年第二季就有大約2成以上新產能可望開出，mini LED磊晶片產能可能從去年底的年產能120萬片、進一步提升到150萬片。去年mini LED占富采營收比重約3成，估計今年營收占比接近4成。

展望今年第一季，預計受到農曆春節假期工作天數較少及季節效應影響、單季營收比上季下滑，隨著工作天數恢復，加上擴產效應，法人預期最快第二季營收重返百億元，第三季旺季持續加溫，全年營收挑戰400億元。

富采2021年第四季營收僅比去年第三季旺季高峰季減4.6%，為2021年單季次高，富采去年營收達364.25億元，交出公司成立元年即獲利且優於預期的成績單。隨著公司去年第四季營收維持高檔，法人看好營運仍佳，2021年EPS挑戰3.5元。