法國議會周日表決通過政府應對新冠疫情的最新措施，包括那些反疫苗示威群眾所抗議的疫苗護照。

在經過激烈的攻防之後，法國國會下議院終於以215票對上58票為政府防疫新措施的通過掃除了最後障礙，這些新舉措料將未來幾天落實。此前反對黨認為其中一些新規定過於嚴苛，例如要求民眾必須出示疫苗接種證明，才能進入餐館、咖啡廳、電影院和長途列車等公共場所。

根據目前的規定，尚未接種疫苖的民眾只要持有最近的陰性病毒檢測證明，就能進入這些公共場所。

根據法國衛生部上周六公布的報告，該國近78%的人口已經完整接種新冠疫苗。

料將在4月大選尋求連任的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前曾向《巴黎人報》（Le Parisien）表示，他將不惜「激怒」那些未接種疫苗的人，要讓他們的生活變得很復雜，直到他們願意去接種疫苗。

目前法國正處於第五波新冠疫情，每日新增確診病例動輒突破30萬例，屢屢創下新記錄。但儘管如此，因染疫引發重症而必須住進加護病房的患者人數，仍然遠低於2020年3至4月的第一波疫情。