台股上周開低走高，外資持續加碼台股及台積電(2330)，新的一年外資連續兩周在集中市場偏多操作，為今年多頭開出好彩頭。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超424.26億元，累計今年以來至上周五為止，總計買超為723.90億元，是今年以來連續第二周買超，也是去年下旬以來連四周買超。
外資總持有股票市值為25兆2200.10億元新台幣，占全體上市股票市值的44.27％，較1月7日的24兆6051.03億元新台幣，增加6149.07億元。
在個股買賣超部分，外資上周買超前三大個股中，有兩檔連續兩周擠進前三名，之前買超的新光金(2888)以92975張躍居買超第一大，台積電(2330)外資再次買超76486張，但退居第二，台新金(2887)買超61919張排第三。
賣超方面，鴻海(2317)上周疲軟，居外資賣超第一大個股，賣超張數為45010張，排名賣超第二及第三的分別為華航(2610)及永豐金(2890)，張數為40813張及35797張。
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