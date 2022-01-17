據《新京報》報導，騰訊遊戲17日公佈2022年寒假暨春節假期未成年人限玩時間，表示結合《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》內容與實際放假調休安排後，大陸未成年人可於1月21至23日（週五、六、日）、1月28日（週五）、1月31至2月6日（春節假期），以及2月11至13日（週五、六、日）的每天晚間8點到9點之間登錄遊戲。除以上限玩時段外，其餘時間未成年人均無法進入遊戲體驗。

此外更特別提醒，其中1月29至30日也就是週六與周日為禁玩日期。