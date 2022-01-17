衛福部長陳時中聲稱，自己太太抱怨第3劑想打高端卻找不到地方打，台北市副市長蔡炳坤17日表示，可以請部長或部長夫人到台北市衛生局網站查一下，有必要的話也能請同仁打電話至部長室，告知哪裡可以預約，他更羅列有高端特別門診的10家醫院及5家醫院可現場掛號。

1922公費疫苗預約平台15日重啟，開放民眾預約第3劑疫苗，有許多民眾反映，預約高端疫苗後卻找不到醫療機構接種，陳時中也說太太抱怨第3劑想打高端卻找不到地方打。

北市今啟動7處中型接種站，蔡炳坤前往市府疫苗注射站視察，對於陳時中夫人找不到地方打高端，他表示，請部長或部長夫人進到衛生局網站查一下，或有必要的話可以請同仁打個電話給部長室，告知哪裡能預約。

蔡炳坤提醒民眾，若要打高端疫苗，北市有長庚、北醫、仁愛、台大、中興、仁濟、萬芳、忠孝、三總、北榮，這10家醫院在這周都有開設高端特別門診，其中仁愛、中興、萬芳，再加上中心綜合醫院和景美醫暗，這5家可以現場掛號，未來視需求再加開門診。